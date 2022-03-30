Россия придумала новый способ морского разбоя – дрейфующие мины: МИД

С начала полномасштабной войны против Украины Россия усилила преступную деятельность своих военно-морских сил в Черном море. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировок территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя – использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов.

Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 у побережья Турции и Румынии, сообщили в МИД.

По результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые на начало 2022 года не состояли на учете Военно-морских сил ВСУ.

Эти мины захватили вооруженные силы РФ в 2014 году во время вторжения и временной оккупации Россией украинского Севастополя.

В МИД подчеркнули, что Россия сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами.

Такими действиями страна-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.

МИД отмечает, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Украина уведомила Международную морскую организацию, а также международных партнеров по каналам международной автоматизированной системы безопасности навигации на море (НАВТЕКС) об использовании России дрейфующих мин в Черном море.

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Наталия Медведева

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