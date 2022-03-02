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Северо-западный район Черного моря закрыт для судоходства из-за пиратских действий РФ – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 10:47
Северо-западный район Черного моря закрыт для судоходства из-за пиратских действий РФ – ГШ - Фото
Грузовоз HELT (Фото - Wessel Finder / Ole Laursen)

Российский черноморский флот пытается прикрываться гражданскими судами, поэтому ради безопасности гражданского судоходства ВМС ВС Украины закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Генштаб сообщает, что корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT" (IMO: 8402589) зайти в безопасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли действовать под его прикрытием, в противном случае они угрожают открыть по судну огонь. "Это не что иное, как пиратство 21 века", – отмечает Генштаб.

С 24 февраля флот РФ уже обстрелял два гражданских судна, и еще два судна российские оккупанты захватили (в том числе поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию).

Читйате также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Сергей Бережной
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