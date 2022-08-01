У побережья Румынии военные водолазы нашли и обезвредили морскую мину

В Черном море у побережья Румынии обнаружили морскую мину, ее обезвредили. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

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Дрейфующую морскую мину типа ЯМ (якорная малая) обнаружили вечером 31 июля в румынских территориальных водах – на расстоянии примерно 2 морских миль (3,6 км) от побережья Румынии, напротив курорта Эфорие.

Водолазная группа EOD (Explosive Ordnance Disposal) Военно-морских сил Румынии перевезла мину в безопасное место и уничтожила взрывом.

Как отмечается, после начала неспровоцированной военной агрессии России в Украине это была вторая операция румынских ВМС по уничтожению морской мины.

Первая морская мина, обнаруженная в зоне ответственности румынских ВМС, была уничтожена водолазами-разведчиками 39-го водолазного центра в марте в 70 км напротив Капу-Мидия.

2 июля у берегов Болгарии обнаружили морскую мину , ее уничтожили водолазы.

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Наталия Медведева

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