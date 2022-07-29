В устье Дуная подорвалось украинское гидрографическое судно – ОК "Юг"

28 июля в устье Дуная подорвалось гидрографическое украинское судно. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии", – говорится в сообщении.

По информации ОК "Юг", экипаж провел мероприятия по борьбе за живучесть судна.

"Проводятся ремонтные работы, человеческих потерь нет", – отметили в ОК "Юг".

По информации Думской, пострадало малое гидрографическое судно "Шляховик", которое принадлежит учреждению Госгидрография.

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Наталия Медведева

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