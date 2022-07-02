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У берегов Болгарии обнаружили морскую мину. Ее сфотографировали и уничтожили водолазы

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 05:15
У берегов Болгарии обнаружили морскую мину. Ее сфотографировали и уничтожили водолазы - Фото
Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

В Черном море у побережья обнаружили морскую мину. Об этом сообщает Министерство обороны Болгарии.

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Как отмечается, мина была обнаружена в 27 морских милях к востоку от устья реки Камчия теплоходом "Монтерей" под либерийским флагом.

У берегов Болгарии обнаружили морскую мину. Ее сфотографировали и уничтожили водолазы

После расчетов специалистов Главного штаба ВМФ Болгарии (скорости ветра и течения) на поиски отправились дежурный вертолет "Пантера"и дежурный корабль-тральщик "Прибой". Обнаружив мину, они передали ее координаты пограничникам.

К мине отправился быстроходный катер с группой водолазов.

У берегов Болгарии обнаружили морскую мину. Ее сфотографировали и уничтожили водолазы

Военные специалисты классифицировали мину как якорную. 

Водолазы уничтожили мину управляемым взрывом.

У берегов Болгарии обнаружили морскую мину. Ее сфотографировали и уничтожили водолазы

Читайте также: "Уничтожили путем подрыва". Под Одессой обезвредили две морские мины: видео

Наталия Медведева
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болгария черное море морская мина
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