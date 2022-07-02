У берегов Болгарии обнаружили морскую мину. Ее сфотографировали и уничтожили водолазы

В Черном море у побережья обнаружили морскую мину. Об этом сообщает Министерство обороны Болгарии.

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Как отмечается, мина была обнаружена в 27 морских милях к востоку от устья реки Камчия теплоходом "Монтерей" под либерийским флагом.

После расчетов специалистов Главного штаба ВМФ Болгарии (скорости ветра и течения) на поиски отправились дежурный вертолет "Пантера"и дежурный корабль-тральщик "Прибой". Обнаружив мину, они передали ее координаты пограничникам.

К мине отправился быстроходный катер с группой водолазов.

Военные специалисты классифицировали мину как якорную.

Водолазы уничтожили мину управляемым взрывом.

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Наталия Медведева

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