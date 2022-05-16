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"Уничтожили путем подрыва". Под Одессой обезвредили две морские мины: видео видео

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16.05.2022, 01:11
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15 мая в Одесской области обезвредили две морские мины. Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, две морские вражеские якорные мины штормовой погодой вынесло вплотную к побережью.

Мины обезвредили, изъяли и путем подрыва в безопасном месте уничтожили специалисты подрывной команды ВМС ВСУ.

Наталия Медведева
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Одесса морская мина
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