15 мая в Одесской области обезвредили две морские мины. Об этом сообщают Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.
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Как отмечается, две морские вражеские якорные мины штормовой погодой вынесло вплотную к побережью.
Мины обезвредили, изъяли и путем подрыва в безопасном месте уничтожили специалисты подрывной команды ВМС ВСУ.
- 14 мая сообщалось, что на берег Одессы выбросило мину оккупантов.
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