Турция, Румыния и Болгария создали инициативу по разминированию Черного моря

Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море. Об этом сообщает Минобороны Турции.

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Во время саммита министров обороны стран НАТО в Брюсселе министры Турции Яшар Гюлер, Болгарии Тодор Тагарев и заместитель министра обороны Румынии Симона Кожокару согласовали создание "трехсторонней инициативы" по разминированию Черного моря.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявляло, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов и что именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно 2 морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

В ноябре 2022 года в Одесской области ликвидировали прибившуюся к побережью мину.

26 марта 2023 года на побережье возле Одессы сдетонировала морская мина, повредив несколько домов.

21 июня глава программы ООН по разминированию в Украине Пол Хеслоп заявил, что из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС легкие противопехотные мины может разнести течением по всем побережьям Черного моря.

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