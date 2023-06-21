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Подрыв Каховской ГЭС: смытые мины могут оказаться на всех побережьях Черного моря – ООН

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 17:26
Подрыв Каховской ГЭС: смытые мины могут оказаться на всех побережьях Черного моря – ООН - Фото
Мина ПФМ-1 'Лепесток' (скриншот видео)

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС легкие противопехотные мины может разнести течением по всем побережьям Черного моря. Об этом заявил глава программы ООН по разминированию в Украине Пол Хеслоп, пишет CNN.

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Мины, которые смыло наводнением из-за подрыва плотины Каховской ГЭС, могут оказаться на любых берегах Черного моря, считает глава программы ООН.

"Мы знаем, что на левом берегу (Днепра. – Ред.) широко использовались мины, очевидно, чтобы предотвратить атаку через реку... Я могу сделать вывод, что ряд взрывных устройств – или неразорвавшиеся боеприпасы, или мины и противопехотные мины – были смыты вниз по течению", – отметил Хеслоп.

Он считает, что "эти мины либо уже находятся в море, либо скоро там будут... К сожалению, мы видим, как противопехотные мины выносит течением на берега вокруг Черного моря".

Глава программы ООН пояснил, что "мины-бабочки" — маленькие, герметичные и пластиковые — наполнены жидкими взрывчатыми веществами и плавают в воде. Хеслоп сказал, что уверен, что эти мины "могло унести куда угодно". В то же время более тяжелые мины, например противотанковые, настолько далеко не унесет.

"Десятикилограммовая противотанковая мина не сможет преодолеть такое же расстояние, как 50-60-граммовая противопехотная", — сказал Хеслоп.

По его словам, такое хаотическое "загрязнение боеприпасами" преодолеть будет очень сложно.  

"Как мы справляемся с этим? Это еще одна проблема, которую нужно решить", – сказал он.

В январе 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что россияне сделали из Украины "самое большое минное поле в мире" – площадь минных полей оккупантов уже превысила 250 000 кв. км. 

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Читайте также: За полчаса до подрыва Каховской ГЭС РФ вышла на подразделение, которое было на дамбе – Буданов 

Сергей Бережной
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ООНминычерное мореразминированиекаховская гэсминные поляПол Хеслоп
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