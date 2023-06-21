Підрив Каховської ГЕС: змиті міни можуть опинитися на всіх узбережжях Чорного моря – ООН

Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС легкі протипіхотні міни можуть рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря. Про це заявив глава програми ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп, пише CNN.

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Міни, які змило повінню через підрив греблі Каховської ГЕС, можуть опинитися на будь-яких берегах Чорного моря, вважає глава програми ООН.

"Ми знаємо, що на лівому березі (Дніпра. – Ред.) широко використовувалися міни, очевидно, щоб запобігти атаці через річку... Я можу зробити висновок, що низка вибухових пристроїв – чи то боєприпаси, що не розірвалися, чи міни та протипіхотні міни – були змиті вниз за течією", – зазначив Хеслоп.

Він вважає, що "ці міни або вже знаходяться в морі, або скоро там будуть... На жаль, ми бачимо, як протипіхотні міни виносить течією на береги навколо Чорного моря".

Глава програми ООН пояснив, що "міни-метелики" — маленькі, герметичні та пластикові — наповнені рідкими вибуховими речовинами та плавають у воді. Хеслоп сказав, що впевнений, що ці міни "могло знести куди завгодно". Водночас важчі міни, наприклад протитанкові, настільки далеко не забере.

"Десятикілометрова протитанкова міна не зможе подолати таку саму відстань, як 50-60-грамова протипіхотна", – сказав Хеслоп.

За його словами, таке хаотичне "забруднення боєприпасами" подолати буде дуже складно.

"Як ми справляємось із цим? Це ще одна проблема, яку потрібно вирішити", – сказав він.

У січні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що росіяни зробили з України "найбільше мінне поле у світі" – площа мінних полів окупантів уже перевищила 250 000 кв. км.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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