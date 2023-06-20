За пів години до підриву Каховської ГЕС РФ вийшла на підрозділ, що був на дамбі – Буданов

За пів години до вибуху на Каховській гідроелектростанції росіяни встановили зв’язок із підрозділом окупантів, який був на ГЕС, і одночасно із цим туди прибув російський спецназ. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону 20 червня.

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Буданов переконаний, що цей теракт та акт геноциду був здійснений росіянами свідомо, а "всі плітки і чутки про те, що може там було якось інакше" – не відповідають дійсності.

"Є багато фактів, які прямо показують нам, як все це відбувалось. Найцікавіше, що за пів години по радіомережі [росіяни] вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В той самий час [на місці] була група спеціального призначення. Після цього відбулося те, що відбулося", – сказав Буданов.

Водночас, за його словами, є "ще один цікавий факт" – всі російські підрозділи, які були поряд з ГЕС, дійсно не знали, що буде підрив дамби, і це застало їх зненацька.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких на тимчасово окупованій території.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалась в часи СРСР, тож Москва мала всі інженерні креслення і знала про "ахіллесову п'яту".

В АР стверджують, що за 10 днів до вибуху на греблі перебував автомобіль, начинений вибухівкою.

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