За пів години до підриву Каховської ГЕС РФ вийшла на підрозділ, що був на дамбі – Буданов
За пів години до вибуху на Каховській гідроелектростанції росіяни встановили зв’язок із підрозділом окупантів, який був на ГЕС, і одночасно із цим туди прибув російський спецназ. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону 20 червня.
Буданов переконаний, що цей теракт та акт геноциду був здійснений росіянами свідомо, а "всі плітки і чутки про те, що може там було якось інакше" – не відповідають дійсності.
"Є багато фактів, які прямо показують нам, як все це відбувалось. Найцікавіше, що за пів години по радіомережі [росіяни] вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В той самий час [на місці] була група спеціального призначення. Після цього відбулося те, що відбулося", – сказав Буданов.
Водночас, за його словами, є "ще один цікавий факт" – всі російські підрозділи, які були поряд з ГЕС, дійсно не знали, що буде підрив дамби, і це застало їх зненацька.
- 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких на тимчасово окупованій території.
- Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
- 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
- За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалась в часи СРСР, тож Москва мала всі інженерні креслення і знала про "ахіллесову п'яту".
- В АР стверджують, що за 10 днів до вибуху на греблі перебував автомобіль, начинений вибухівкою.
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