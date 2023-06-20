За полчаса до подрыва Каховской ГЭС РФ вышла на подразделение, которое было на дамбе – ГУР

За полчаса до взрыва на Каховской гидроэлектростанции россияне установили связь с находившимся на ГЭС подразделением оккупантов и одновременно с этим туда прибыл российский спецназ. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона 20 июня.

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Буданов убежден, что этот теракт и акт геноцида был совершен россиянами сознательно, а "все сплетни и слухи о том, что может там было как-то иначе" – не соответствуют действительности.

"Есть много фактов, прямо показывающих нам, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса по радиосети [россияне] вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В то же время [на месте] была группа специального назначения. После этого произошло то, что произошло", – сказал Буданов.

В то же время, по его словам, есть "еще один интересный факт" – все российские подразделения, которые находились рядом с ГЭС, действительно не знали, что будет подрыв дамбы, и это застало их врасплох.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.

В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об "ахиллесовой пяте".

В АР утверждают, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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