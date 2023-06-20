За полчаса до подрыва Каховской ГЭС РФ вышла на подразделение, которое было на дамбе – ГУР
За полчаса до взрыва на Каховской гидроэлектростанции россияне установили связь с находившимся на ГЭС подразделением оккупантов и одновременно с этим туда прибыл российский спецназ. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона 20 июня.
Буданов убежден, что этот теракт и акт геноцида был совершен россиянами сознательно, а "все сплетни и слухи о том, что может там было как-то иначе" – не соответствуют действительности.
"Есть много фактов, прямо показывающих нам, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса по радиосети [россияне] вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В то же время [на месте] была группа специального назначения. После этого произошло то, что произошло", – сказал Буданов.
В то же время, по его словам, есть "еще один интересный факт" – все российские подразделения, которые находились рядом с ГЭС, действительно не знали, что будет подрыв дамбы, и это застало их врасплох.
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
- В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
- По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об "ахиллесовой пяте".
- В АР утверждают, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.
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