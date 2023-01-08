Площадь российских минных полей в Украине уже больше территории Великобритании – Шмыгаль

Россияне сделали из Украины самое большое минное поле в мире – площадь минных полей оккупантов уже превысила 250 000 кв. км. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

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Премьер-министр сказал, что полномасштабное вторжение России привело к тому, что в Украине оккупанты создали 250 000 кв. км минных полей.

Шмыгаль отметил, что "это сейчас самое большое минное поле в мире".

Он проиллюстрировал такие масштабы минирования, сравнив эту площадь с территориями всего Корейского полуострова (около 221 000 кв. км), Румынии (около 238 000 кв. км) и Великобритании (около 244 000 кв. км).

По его словам, мины не только затрудняют перемещение людей, но и вызывает серьезные затруднения для сельского хозяйства, которое остается одной из основных отраслей экономики Украины.

В начале ноября 2022 года США выделили $47,6 млн на обучение украинских саперов.

1 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выделит более 1 млн евро на разминирование территории Украины.

Сергій Бережний

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