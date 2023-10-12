Туреччина, Румунія та Болгарія створили ініціативу щодо розмінування Чорного моря

Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної боротьби з морськими мінами в Чорному морі. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

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Під час саміту міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі міністри Туреччини Яшар Гюлер, Болгарії Тодор Тагарев та заступник міністра оборони Румунії Симона Кожокару погодили створення "тристоронньої ініціативи" щодо розмінування Чорного моря.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявляло, що Росія використовує морські міни як безконтрольні самопливні боєприпаси і що саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.

У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. Через кілька днів морську міну виявили на відстані приблизно 2 морських миль від узбережжя Румунії.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

У листопаді 2022 року в Одеській області ліквідували міну, що прибилася до узбережжя.

26 березня 2023 року на узбережжі біля Одеси здетонувала морська міна, пошкодивши кілька будинків.

21 червня глава програми ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп заявив, що через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС легкі протипіхотні міни може рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря.

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