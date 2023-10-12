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Туреччина, Румунія та Болгарія створили ініціативу щодо розмінування Чорного моря

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 12:55
Туреччина, Румунія та Болгарія створили ініціативу щодо розмінування Чорного моря - Фото
Тренування морських саперів США (Фото - Wikipedia)

Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної боротьби з морськими мінами в Чорному морі. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

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Під час саміту міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі міністри Туреччини Яшар Гюлер, Болгарії Тодор Тагарев та заступник міністра оборони Румунії Симона Кожокару погодили створення "тристоронньої ініціативи" щодо розмінування Чорного моря.

Яшар Гюлер, Симона Кожокару та Тодор Тагарев (Фото – міноборони Туреччини)

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявляло, що Росія використовує морські міни як безконтрольні самопливні боєприпаси і що саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії. 

У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. Через кілька днів морську міну виявили на відстані приблизно 2 морських миль від узбережжя Румунії.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

  • У листопаді 2022 року в Одеській області ліквідували міну, що прибилася до узбережжя.
  • 26 березня 2023 року на узбережжі біля Одеси здетонувала морська міна, пошкодивши кілька будинків.
  • 21 червня глава програми ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп заявив, що через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС легкі протипіхотні міни може рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря.
Сергій Бережний
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