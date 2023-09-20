Поряд з Румунією вибухнуло судно, екіпаж каже, що через морську міну – CNN

Румунська влада повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama у Чорному морі після вибуху на відстані близько 40 км від берега, передає CNN. Екіпаж заявляє, що судно натрапило на міну, влада поки не підтверджує причини вибуху.

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Ймовірно, судно натрапило на морську міну, повідомила румунська влада в середу, пише телеканал.

Румунське морське рятувальне агентство MRCC заявило, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того, Африка, судна Seama були евакуйовані.

Вони доставлені для отримання медичної допомоги в порт Суліна біля кордону з Україною після вибуху, який стався на відстані близько 40 км від берега, пише CNN.

За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні судна.

"Екіпаж сповістив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну, однак румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху", – пише CNN.

ДОВІДКА.

40 км – це приблизно 21 морська миля, тобто вибух відбувся за межами територіальних вод Румунії (вони завширшки 12 морських миль). Водночас вибух відбувся у виключній економічній зоні держави: там дозволяється вільний прохід або перебування будь-яких іноземних плавальних чи літальних засобів, проходження чи діяльність яких, а також людська діяльність не суперечать нормам міжнародного морського права.

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