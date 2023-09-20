Поряд з Румунією вибухнуло судно, екіпаж каже, що через морську міну – CNN
Румунська влада повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama у Чорному морі після вибуху на відстані близько 40 км від берега, передає CNN. Екіпаж заявляє, що судно натрапило на міну, влада поки не підтверджує причини вибуху.
Ймовірно, судно натрапило на морську міну, повідомила румунська влада в середу, пише телеканал.
Румунське морське рятувальне агентство MRCC заявило, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того, Африка, судна Seama були евакуйовані.
Вони доставлені для отримання медичної допомоги в порт Суліна біля кордону з Україною після вибуху, який стався на відстані близько 40 км від берега, пише CNN.
За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні судна.
"Екіпаж сповістив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну, однак румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху", – пише CNN.
40 км – це приблизно 21 морська миля, тобто вибух відбувся за межами територіальних вод Румунії (вони завширшки 12 морських миль).
Водночас вибух відбувся у виключній економічній зоні держави: там дозволяється вільний прохід або перебування будь-яких іноземних плавальних чи літальних засобів, проходження чи діяльність яких, а також людська діяльність не суперечать нормам міжнародного морського права.
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