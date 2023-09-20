Рядом с Румынией взорвалось судно, экипаж говорит, что из-за морской мины – CNN
Румынские власти сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama в Черном море после взрыва на расстоянии около 40 км от берега, передает CNN. Экипаж заявляет, что судно наткнулось на мину, власти пока не подтверждают причины взрыва.
Вероятно, судно наткнулось на морскую мину, сообщили румынские власти в среду, пишет телеканал.
Румынское морское спасательное агентство MRCC заявило, что 12 членов экипажа зарегистрированного в Того, Африка, судна Seama были эвакуированы.
Они доставлены для получения медицинской помощи в порт Сулина у границы с Украиной после взрыва, который произошел на расстоянии около 40 км от берега, пишет CNN.
По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.
"Экипаж сообщил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину, однако румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва", – пишет CNN.
40 км – это примерно 21 морская миля, то есть взрыв произошел за пределами территориальных вод Румынии (они в ширину 12 морских миль).
В то же время взрыв произошел в исключительной экономической зоне государства: там разрешается свободный проход либо пребывание любых иностранных плавательных или летательных средств, прохождение или деятельность которых, а также человеческая деятельность не противоречат нормам международного морского права.
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