Рядом с Румынией взорвалось судно, экипаж говорит, что из-за морской мины – CNN

Румынские власти сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama в Черном море после взрыва на расстоянии около 40 км от берега, передает CNN. Экипаж заявляет, что судно наткнулось на мину, власти пока не подтверждают причины взрыва.

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Вероятно, судно наткнулось на морскую мину, сообщили румынские власти в среду, пишет телеканал.

Румынское морское спасательное агентство MRCC заявило, что 12 членов экипажа зарегистрированного в Того, Африка, судна Seama были эвакуированы.

Они доставлены для получения медицинской помощи в порт Сулина у границы с Украиной после взрыва, который произошел на расстоянии около 40 км от берега, пишет CNN.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.

"Экипаж сообщил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину, однако румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва", – пишет CNN.

СПРАВКА.

40 км – это примерно 21 морская миля, то есть взрыв произошел за пределами территориальных вод Румынии (они в ширину 12 морских миль). В то же время взрыв произошел в исключительной экономической зоне государства: там разрешается свободный проход либо пребывание любых иностранных плавательных или летательных средств, прохождение или деятельность которых, а также человеческая деятельность не противоречат нормам международного морского права.

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