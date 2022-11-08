В Одесской области ликвидировали мину, которую прибило к побережью: видео
08.11.2022, 14:47
Черное море в Одессе (Фото - dumskaya.net)
В Одесской области успешно ликвидировали очередную противокорабельную мину, которую прибило к морскому побережью. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.
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Опасная находка оперативно ликвидирована подразделением ВМС ВСУ.
- В июне в Одесской области, на одном из пляжей на мине подорвался мужчина, который с семьей пришел отдыхать.
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