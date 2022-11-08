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В Одесской области ликвидировали мину, которую прибило к побережью: видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 14:47
В Одесской области ликвидировали мину, которую прибило к побережью: видео - Фото
Черное море в Одессе (Фото - dumskaya.net)

В Одесской области успешно ликвидировали очередную противокорабельную мину, которую прибило к морскому побережью. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

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Опасная находка оперативно ликвидирована подразделением ВМС ВСУ.

  • В июне в Одесской области, на одном из пляжей на мине подорвался мужчина, который с семьей пришел отдыхать.

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Вадим Ребрина
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Одесса ВМС ВСУ мина
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