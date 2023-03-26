На побережье недалеко от Одессы прогремел взрыв: сдетонировала морская мина – фото

В Одесской области во время шторма волны выбросили морскую мину на берег. Боеприпас взорвался, повредив несколько домиков на побережье, сообщило оперативное командование "Юг".

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Людей там не было, поэтому никто не погиб и не получил ранения.



"В рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролирована уничтоженная морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждены несколько зданий. Только из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По информации Думской, чрезвычайное происшествие произошло в селе Сычавка, расположенном в 30 км к северо-востоку от Одессы.

Андрій Водяний

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