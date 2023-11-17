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Зерновоз налетів на міну після виходу з порту Південний, отримав легкі ушкодження – Reuters

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 21:42
Зерновоз налетів на міну після виходу з порту Південний, отримав легкі ушкодження – Reuters - Фото
Балкер Georgia S (колишній Hong Cheng, Фото - MarineTraffic.com)

Балкер Georgia S із вантажем зерна отримав легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". Імовірною причиною аварії була морська міна, повідомляє Reuters.

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Агентство з посиланням на джерела в уряді України та галузі торговельного судноплавства повідомило, що цивільне судно Georgia S (ходить під прапором Ліберії) з вантажем зерна отримало легкі пошкодження біля берегів України після того, як, ймовірно, зіткнулося з морською міною.

Інцидент стався у четвер 16 листопада після того, як балкер вийшов із порту "Південний".

Дані про те, що причиною аварії стала морська міна, агенція отримала від джерела в уряді України.

За даними MarineTraffic, судно зараз знаходиться в порту міста Констанца, Румунія.

У серпні 2023 року Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" із початку повномасштабного вторгнення Росії.

15 листопада повідомлялося, що Кабінет Міністрів України створив новий механізм страхування суден від військових ризиків, який дозволить значно знизити страхові внески для морських перевізників, які працюють з українськими вантажами.

  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси, і саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.
  • У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. За кілька днів морську міну, що дрейфувала, виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.
  • 20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

Читайте також: Країни НАТО розпочали операцію у Чорному морі: розчищають від мін судноплавний коридор – мапа

Сергій Бережний
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війначорне морепорт південнийморська мінабалкерGeorgia S

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