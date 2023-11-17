Зерновоз налетел на мину после выхода из порта Южный, получил легкие повреждения – Reuters

Балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина, сообщает Reuters.

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Агентство со ссылкой на источники в правительстве Украины и в отрасли торгового судоходства сообщило, что гражданское судно Georgia S (ходит под флагом Либерии) с грузом зерна получило легкие повреждения у берегов Украины после того, как, вероятно, столкнулось с морской миной.

Инцидент произошел в четверг 16 ноября после того, как балкер вышел из порта "Южный".

Данные о том, что причиной аварии стала морская мина, агентство получило от источника в правительстве Украины.

По данным MarineTraffic, судно сейчас находится в порте города Констанца, Румыния.

В августе 2023 года Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, который первоначально использовался для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" с начала полномасштабного вторжения России.

15 ноября сообщалось, что Кабинет министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков, который позволит значительно снизить страховые взносы для морских перевозчиков, работающих с украинскими грузами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, и именно такие мины бы,,,ли обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

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