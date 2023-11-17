Зерновоз налетел на мину после выхода из порта Южный, получил легкие повреждения – Reuters
Балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина, сообщает Reuters.
Агентство со ссылкой на источники в правительстве Украины и в отрасли торгового судоходства сообщило, что гражданское судно Georgia S (ходит под флагом Либерии) с грузом зерна получило легкие повреждения у берегов Украины после того, как, вероятно, столкнулось с морской миной.
Инцидент произошел в четверг 16 ноября после того, как балкер вышел из порта "Южный".
Данные о том, что причиной аварии стала морская мина, агентство получило от источника в правительстве Украины.
По данным MarineTraffic, судно сейчас находится в порте города Констанца, Румыния.
В августе 2023 года Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, который первоначально использовался для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" с начала полномасштабного вторжения России.
15 ноября сообщалось, что Кабинет министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков, который позволит значительно снизить страховые взносы для морских перевозчиков, работающих с украинскими грузами.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, и именно такие мины бы,,,ли обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.
- В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.
- 20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.
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