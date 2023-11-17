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Зерновоз налетел на мину после выхода из порта Южный, получил легкие повреждения – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 21:42
Зерновоз налетел на мину после выхода из порта Южный, получил легкие повреждения – Reuters - Фото
Балкер Georgia S (бывший Hong Cheng, Фото - MarineTraffic.com)

Балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина, сообщает Reuters

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Агентство со ссылкой на источники в правительстве Украины и в отрасли торгового судоходства сообщило, что гражданское судно Georgia S (ходит под флагом Либерии) с грузом зерна получило легкие повреждения у берегов Украины после того, как, вероятно, столкнулось с морской миной.  

Инцидент произошел в четверг 16 ноября после того, как балкер вышел из порта "Южный". 

Данные о том, что причиной аварии стала морская мина, агентство получило от источника в правительстве Украины.

По данным MarineTraffic, судно сейчас находится в порте города Констанца, Румыния. 

В августе 2023 года Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, который первоначально использовался для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" с начала полномасштабного вторжения России.

15 ноября сообщалось, что Кабинет министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков, который позволит значительно снизить страховые взносы для морских перевозчиков, работающих с украинскими грузами.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, и именно такие мины бы,,,ли обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии. 
  • В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.
  • 20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

Читайте также: Страны НАТО начали операцию в Черном море: расчищают от мин судоходный коридор – карта

Сергей Бережной
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