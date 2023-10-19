Страны НАТО начали операцию в Черном море: расчищают от мин судоходный коридор – карта

Минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО начала траление акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора. Об этом сообщил в Facebook руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

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Как написал Клименко, группа кораблей ВМС Болгарии и Румынии начала траление (поиск и обезвреживание морских мин) вдоль берегов Болгарии.

По его данным, решение о начале траления было принято 12 октября 2023 года на совещании в формате "Рамштайн" в Брюсселе, а 16 октября корабли уже вышли в море.

Операция по поиску мин не ограничивается территориальным водами (12-мильной зоной) Болгарии, но и распространяется на смежную акваторию, по которой проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора.

В операции, как отмечают в мониторинговой группе и издании BlackSeaNews, участвуют семь кораблей (один румынский и шесть болгарских).

Группа идентифицировала пять из семи кораблей, которые ведут траление.

ВМС Болгарии:

- минный заградитель "Цибър" (бортовой номер 32);

- фрегат "Дръзки" (бортовой номер 41);

- сторожевой корабль "Смели" (бортовой номер 11);

- фрегат "Верни" (бортовой номер 42).

ВМС Румынии:

- морской тральщик "Slt. Alexandru Axente" (бортовой номер 30).

12 октября сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

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