Страны НАТО начали операцию в Черном море: расчищают от мин судоходный коридор – карта
Минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО начала траление акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора. Об этом сообщил в Facebook руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.
Как написал Клименко, группа кораблей ВМС Болгарии и Румынии начала траление (поиск и обезвреживание морских мин) вдоль берегов Болгарии.
По его данным, решение о начале траления было принято 12 октября 2023 года на совещании в формате "Рамштайн" в Брюсселе, а 16 октября корабли уже вышли в море.
Операция по поиску мин не ограничивается территориальным водами (12-мильной зоной) Болгарии, но и распространяется на смежную акваторию, по которой проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора.
В операции, как отмечают в мониторинговой группе и издании BlackSeaNews, участвуют семь кораблей (один румынский и шесть болгарских).
Группа идентифицировала пять из семи кораблей, которые ведут траление.
ВМС Болгарии:
- минный заградитель "Цибър" (бортовой номер 32);
- фрегат "Дръзки" (бортовой номер 41);
- сторожевой корабль "Смели" (бортовой номер 11);
- фрегат "Верни" (бортовой номер 42).
ВМС Румынии:
- морской тральщик "Slt. Alexandru Axente" (бортовой номер 30).
12 октября сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.
- В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.
- 20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.
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