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Страны НАТО начали операцию в Черном море: расчищают от мин судоходный коридор – карта

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 14:56
Страны НАТО начали операцию в Черном море: расчищают от мин судоходный коридор – карта - Фото
Сторожевой корабль ''Смели'' ВМС Болгарии (Фото - MarineTraffic.com)

Минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО начала траление акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора. Об этом сообщил в Facebook руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко. 

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Как написал Клименко, группа кораблей ВМС Болгарии и Румынии начала траление (поиск и обезвреживание морских мин) вдоль берегов Болгарии.

По его данным, решение о начале траления было принято 12 октября 2023 года на совещании в формате "Рамштайн" в Брюсселе, а 16 октября корабли уже вышли в море.

Операция по поиску мин не ограничивается территориальным водами (12-мильной зоной) Болгарии, но и распространяется на смежную акваторию, по которой проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора.

Траление морского коридора вдоль побережья Болгарии (Карта – Facebook Andrii Klymenko)

В операции, как отмечают в мониторинговой группе и издании BlackSeaNews, участвуют семь кораблей (один румынский и шесть болгарских).

Группа идентифицировала пять из семи кораблей, которые ведут траление. 

ВМС Болгарии:

- минный заградитель "Цибър" (бортовой номер 32); 
- фрегат "Дръзки" (бортовой номер 41);
- сторожевой корабль "Смели" (бортовой номер 11);
- фрегат "Верни" (бортовой номер 42).

ВМС Румынии: 
- морской тральщик "Slt. Alexandru Axente" (бортовой номер 30).

Траление морского коридора вдоль побережья Болгарии (Карта – Facebook Andrii Klymenko)

12 октября сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии. 
  • В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. Через несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.
  • 20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

Сергей Бережной
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натоРумынияболгариячерное мореразминированиезерновой коридор

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