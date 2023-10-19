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Країни НАТО розпочали операцію у Чорному морі: розчищають від мін судноплавний коридор – мапа

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 14:56
Країни НАТО розпочали операцію у Чорному морі: розчищають від мін судноплавний коридор – мапа - Фото
Сторожовий корабель ''Смели'' ВМС Болгарії (Фото - MarineTraffic.com)

Мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Про це повідомив у Facebook керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

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Як написав Клименко, група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

За його даними, рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

Операція з пошуку мін не обмежується територіальними водами (12-мильною зоною) Болгарії, але поширюється на суміжну акваторію, якою проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору.

Тралення морського коридору вздовж узбережжя Болгарії (Карта – Facebook Andrii Klymenko)

В операції, як зазначають у моніторинговій групі та виданні BlackSeaNews, беруть участь сім кораблів (один румунський та шість болгарських).

Група ідентифікувала п'ять із семи кораблів, які ведуть тралення.

ВМС Болгарії:

- мінний загороджувач "Цибър" (бортовий номер 32);
– фрегат "Дръзки" (бортовий номер 41);
– сторожовий корабель "Смели" (бортовий номер 11);
– фрегат "Верни" (бортовий номер 42).

ВМС Румунії:
– морський тральщик "Slt. Alexandru Axente" (бортовий номер 30).

Тралення морського коридору вздовж узбережжя Болгарії (Карта – Facebook Andrii Klymenko)

12 жовтня повідомлялося, що Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної боротьби з морськими мінами у Чорному морі.

  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфуючі боєприпаси й саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.
  • У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. Через кілька днів морську міну виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.
  • 20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

Сергій Бережний
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