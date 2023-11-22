Остин заявил, что союзники создали новую коалицию. Она касается усиления ПВО Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин на открытии 17-го заседания в формате "Рамштайн" заявил, что западные союзники создали новую коалицию, которая касается усиления противовоздушной обороны Украины.

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"Сегодня мы обсудим прогресс, достигнутый с момента нашей последней встречи в разработке новой коалиции возможностей противовоздушной обороны наземного базирования", – сказал он.

Остин указал, что "ценит лидерство Германии и Франции в организации этой важной инициативы". По словам главы Пентагона, на прошлой неделе эти страны провели свое первое виртуальное обсуждение коалиции.

Министр обороны США напомнил, что союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей.

Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединению по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, а также IT-коалиции.

В 16-м "Рамштайне", который проходил 11 октября в Брюсселе, принял участие Зеленский. Тогда он призвал союзников не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.

17-е заседание "Рамштайна" проходит в онлайн-формате.

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