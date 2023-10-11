Остин: США возглавят коалицию по развитию Воздушных сил Украины, весной ВСУ получат F-16
Министр обороны США Ллойд Остин после 16-го Рамштайна заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.
"Соединенные Штаты будут возглавлять коалицию, которая поможет Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной и другими странами в развитии возможности украинских летчиков использовать самолеты F-16", – сказал глава Пентагона.
Глава Минобороны США сказал, что совместно с США коалицию возглавят Дания и Нидерланды, которые играют ведущую роль в подготовке украинцев на F-16.
По его словам, продолжается обучение украинских летчиков и технического персонала на этих боевых самолетах.
"По F-16, когда они прибудут. Сейчас идет обучение пилотов. Нужно несколько месяцев. Я думаю, не раньше следующей весны мы увидим самолеты там (в Украине. – Ред.)", – сказал Остин.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — речь не идет).
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от 5 до 10 самолетов).
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