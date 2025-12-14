Понад п'ять годин тривали переговори України та США у Берліні. Але буде ще один день

У Зеленського прокоментували перебіг перемовин у німецькій столиці щодо мирного плану Вашингтона

Переговори у Берліні (Фото: Офіс президента)

Увечері 14 грудня завершилась багатогодинна зустріч між Україною та Сполученими Штатами у Берліні, перемовини продовжаться наступного дня. Про це медіа повідомив радник президента Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, обговорення тривали більш ніж п'ять годин.

На сьогодні переговори завершено, сторони домовились продовжити зранку 15 грудня, розповів Литвин.

Зеленський сказав, що прокоментує у понеділок, коли завершать роботу з попередніми варіантами документів (драфтами), передав радник.

Америку на цій зустрічі, зокрема, представляли спецпосланець глави США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та глава Європейського командування США на континенті Алексус Гринкевич.

ОНОВЛЕНО. Спецпосланець Віткофф підтвердив, що переговори тривали більш ніж п'ять годин, і навів деталі.

"Представники [України і США] провели поглиблені обговорення щодо 20-пунктного плану миру, економічних питань та іншого. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці вони зустрінуться знову", – йдеться у його дописі в соцмережі X.

Перед заходом Зеленський дав коментарі журналістам.

Так, глава держави повідомив, що за мирним планом Штати пропонують вихід ЗСУ з українського Донбасу, а натомість Росія не буде заходити на ці території. Президент назвав такий варіант несправедливим, запитавши, чому б Москві теж не відвести війська.

Також Зеленський підтвердив, що Київ і Вашингтон обговорюють надання Україні гарантій безпеки на кшталт 5 статті НАТО про колективну безпеку.

Окрім цього, президент розповів, що наприкінці мирного плану передбачено припинення вогню.