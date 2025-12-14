Президент вважає, що Росія повинна піти на компроміс під тиском з боку США
Росія має піти на компроміс щодо завершення війни проти України, якщо США продовжать тиснути. Про це під час спілкування з журналістами 14 грудня заявив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Україна не має прямого контакту з Росією – про їхні вимоги, кроки, готовність або неготовність до чогось повідомляють США. Під час перемовин делегації обговорюють не тільки двосторонні відносини, а також і реакцію на сигнали росіян.
"Щодо компромісів з російською стороною. У будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні, я вважаю, що "рускіє" повинні піти на компроміс", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що з приходом до американського складу зятя президента США Дональда Трампа бізнесмена Джареда Кушнера, і з тим, що додалась "економічна складова" було вирішено, що обговорюється не тільки 20-пунктний рамковий мирний план, а також відновлення України та гарантії безпеки.
- Також під час цієї розмови президент повідомив, що Україна поки не отримала реакцію США на останню версію мирного плану щодо завершення війни.
