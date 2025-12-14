Президент считает, что Россия должна пойти на компромисс под давлением со стороны США

Для того, чтобы заставить Россию пойти на компромиссы нужно продолжать давление со стороны США и других союзников

ВСУ (Иллюстративное фото: 104 бригада ТРО)

Россия должна пойти на компромисс по завершению войны против Украины, если США продолжат давить. Об этом во время общения с журналистами 14 декабря заявил президент во время общения с журналистами Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина не имеет прямого контакта с Россией – об их требованиях, шагах, готовности или неготовности к чему-то сообщают США. Во время переговоров делегации обсуждают не только двусторонние отношения, а также и реакцию на сигналы россиян.

"Относительно компромиссов с российской стороной. В любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что "русские" должны пойти на компромисс", – сказал Зеленский.

Он отметил, что с приходом в американский состав зятя президента США Дональда Трампа бизнесмена Джареда Кушнера и с тем, что добавилась "экономическая составляющая" было решено, что обсуждается не только 20-пунктный рамочный мирный план, а также восстановление Украины и гарантии безопасности.