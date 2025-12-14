Президент считает, что Россия должна пойти на компромисс под давлением со стороны США
Россия должна пойти на компромисс по завершению войны против Украины, если США продолжат давить. Об этом во время общения с журналистами 14 декабря заявил президент во время общения с журналистами Владимир Зеленский.
Он отметил, что Украина не имеет прямого контакта с Россией – об их требованиях, шагах, готовности или неготовности к чему-то сообщают США. Во время переговоров делегации обсуждают не только двусторонние отношения, а также и реакцию на сигналы россиян.
"Относительно компромиссов с российской стороной. В любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну так, как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что "русские" должны пойти на компромисс", – сказал Зеленский.
Он отметил, что с приходом в американский состав зятя президента США Дональда Трампа бизнесмена Джареда Кушнера и с тем, что добавилась "экономическая составляющая" было решено, что обсуждается не только 20-пунктный рамочный мирный план, а также восстановление Украины и гарантии безопасности.
- Также во время этого разговора президент сообщил, что Украина пока не получила реакцию США на последнюю версию мирного плана по окончанию войны.
Комментарии (0)