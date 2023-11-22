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Болгарія схвалила передання Україні сотні старих бронетранспортерів

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 20:59
Болгарія схвалила передання Україні сотні старих бронетранспортерів - Фото
Болгарія (Фото: ЕРА, Василь Донєв)

Парламент Болгарії ратифікував угоду між МВС та Міноборони України про передання країні сотні бронетранспортерів з арсеналу болгарської поліції. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Болгарське видання The Sofia Globe зазначило, що згідно з угодою країна постачатиме Україні бронетранспортну техніку з наявним озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування, які вже не потрібні для потреб болгарського МВС.

Транспортні засоби, які передадуть Україні, придбав десятиліття тому комуністичний режим, йдеться у матеріалі.

Журналісти додали, що угоду між міністерствами уклали після того, як у липні 2023 року парламент Болгарії схвалив додаткову військово-технічну підтримку Україні.

Як зазначив телеканал Novs, угоду про передання БТР Україна та Болгарія уклали ще в липні 2023 року, однак, оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва країн, болгарський парламент мав її ратифікувати.

Відтак, уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Болгарія офіційно передасть 100 бронетранспортерів радянського зразка, йдеться у матеріалі.

  • Парламент Болгарії 28 вересня 2023 року проголосував за прискорення відмови від морського імпорту нафти з Росії.
  • 18 листопада стало відомо, що Болгарія планує припинити імпорт сирої нафти з Росії вже у березні 2024 року, вирішивши уникнути можливої політичної кризи в країні.

Читайте також: Історія таємної допомоги. Як Болгарія рятувала Україну у вирішальні місяці війни

Уляна Кричковська
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