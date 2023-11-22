Болгария одобрила передачу Украине сотни старых бронетранспортеров

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД и Минобороны Украины о передаче стране сотни бронетранспортеров из арсенала болгарской полиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Болгарское издание The Sofia Globe отметило, что согласно соглашению страна будет поставлять Украине бронетранспортную технику с имеющимся вооружением, а также запасные части для ее обслуживания, которые уже не нужны для нужд болгарского МВД.

Транспортные средства, которые передадут Украине, приобрел десятилетия назад коммунистический режим, говорится в материале.

Журналисты добавили, что соглашение между министерствами было заключено после того, как в июле 2023 года парламент Болгарии одобрил дополнительную военно-техническую поддержку Украины.

Как отметил телеканал Novs, соглашение о передаче БТР Украина и Болгария заключили еще в июле 2023 года, однако, поскольку оно касается военно-технического сотрудничества стран, болгарский парламент должен был его ратифицировать.

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину Болгария официально передаст 100 бронетранспортеров советского образца, говорится в материале.

Парламент Болгарии 28 сентября 2023 года проголосовал за ускорение отказа от морского импорта нефти из России.

18 ноября стало известно, что Болгария планирует прекратить импорт сырой нефти из России уже в марте 2024 года, решив избежать возможного политического кризиса в стране.

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