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Рамштайн-17. Умеров рассказал об основных итогах заседания

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 22:23
Рамштайн-17. Умеров рассказал об основных итогах заседания - Фото
Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах 17 заседания в формате "Рамштайн". В частности, союзники объявили о новых пакетах поддержки Украины и сформировали коалицию наземных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Каждый предоставленный Украине боеприпас – это возможность уничтожить опорный пункт врага", – заявил Умеров.

Основные результаты заседания контактной группы:

→ Новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран, лидеры – Германия и Франция;

→ Помощь от Германии на $1,4 млрд, в которую входят системы IRIS-T, тысячи противотанковых мин, комплект системы Patriot, 155-мм артиллерийские боеприпасы;

→ 2 млрд евро на военную помощь от Нидерландов. Эстония предоставляет полмиллиона долларов на ІТ-коалицию – в дополнение к 10 млн евро от Люксембурга;

→ Британия и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать, как усилить безопасность в Черном море.

  • Литва передала Украине три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.
  • Парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД и Минобороны Украины о передаче стране сотни бронетранспортеров из арсенала болгарской полиции.

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Милана Головань
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