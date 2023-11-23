Генштаб: Под Авдеевкой отбито 30 атак, оккупантам наносят значительные потери – карта

Российские захватчики вели штурмовые и наступательные действия на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, Силы обороны отразили атаки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

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В течение суток произошло 74 боестолкновения.

На Купянском направлении вели штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 12 атак.

На Лиманском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские защитники стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери.

Захватчики без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 18 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне без успеха вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики четырежды безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Силы обороны продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства и боеприпасы россиян.

22 ноября Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Роботиного и Каменского.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах 17 заседания в формате "Рамштайн". В частности, союзники объявили о новых пакетах поддержки Украины и сформировали коалицию наземных средств противовоздушной обороны.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удар по российским захватчикам из 810-й отдельной бригады морской пехоты.

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