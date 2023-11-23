ЗСУ: Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку, втрати різко зросли. Багато бронетехніки

Російські окупанти розпочали третю хвилю масштабного наступу на Авдіївку, залучили велику кількість броньованої техніки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, 22 листопада ворог розпочав третю хвилю штурмів у рамках наступу на Авдіївку.

Він зазначив, що втрати росіян різко зросли, загарбники залучили значну кількість бронетехніки.

Минулої доби українські воїни знищили три танки й сім бронемашин, армія РФ втратила 501 людину, більшість саме під Авдіївкою.

Усі штурми були безуспішними, Збройні Сили України відбили 30 атак на Авдіївку, але активність противника все одно висока.

19 листопада спікер Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зазначили військові.

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