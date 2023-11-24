Військовослужбовці 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ показали, як вибили російських окупантів з їх позицій. Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається у дописі, штурмова бригада, що складається з п'яти українських військових, розбила оборону окупанта, у складі якої було понад 10 ворожих військових.

Читайте також: Армія Росії втратила 1100 осіб, майже 100 одиниць техніки та понад 30 артсистем — зведення

"Уп’ятьох проти більше ніж десятка окупантів. Штурмова група 71 окремої єгерської бригади ДШВ розбила оборону ворога, зачистила бліндаж та окопи противника", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА. 71 окрема єгерська бригада – підрозділ, народжений великою війною. Він створений одразу після початку широкомасштабної інтервенції російських окупантів на нашу землю. Відтоді бойові загони бригади полюють на ворога на найгарячіших ділянках фронту. Підрозділи 71 бригади брали участь на початковому етапі наступальної операції на Харківщині у вересні 2022 року. Зокрема, 5-8 вересня її бійці форсували Сіверській Донець і повели наступ на Балаклію з напрямку населеного пункту Гусарівка. В жовтні 2022 року воїни бригади отримали відзнаки командувача ДШВ ЗС України. . 71 окрема єгерська бригада – підрозділ, народжений великою війною. Він створений одразу після початку широкомасштабної інтервенції російських окупантів на нашу землю. Відтоді бойові загони бригади полюють на ворога на найгарячіших ділянках фронту. Підрозділи 71 бригади брали участь на початковому етапі наступальної операції на Харківщині у вересні 2022 року. Зокрема, 5-8 вересня її бійці форсували Сіверській Донець і повели наступ на Балаклію з напрямку населеного пункту Гусарівка. В жовтні 2022 року воїни бригади отримали відзнаки командувача ДШВ ЗС України.

У той день "єгерям-десантникам" вдалося звільнити ще кілька сотень метрів української землі.

19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямі окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зазначили військові.

Читайте також: ЗСУ: РФ почала третю хвилю наступу на Авдіївку, втрати різко зросли. Багато техніки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.