Військовослужбовці 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ показали, як вибили російських окупантів з їх позицій. Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.
Як зазначається у дописі, штурмова бригада, що складається з п'яти українських військових, розбила оборону окупанта, у складі якої було понад 10 ворожих військових.
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"Уп’ятьох проти більше ніж десятка окупантів. Штурмова група 71 окремої єгерської бригади ДШВ розбила оборону ворога, зачистила бліндаж та окопи противника", – йдеться у повідомленні.
У той день "єгерям-десантникам" вдалося звільнити ще кілька сотень метрів української землі.
- 19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.
- 21 листопада WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
- 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямі окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зазначили військові.
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