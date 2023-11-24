Армія Росії втратила 1100 осіб, майже 100 одиниць техніки та понад 30 артсистем — зведення

Російська армія втратила 1100 осіб, майже 100 одиниць техніки та понад 30 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового, на фронті сталося 64 бойові сутички.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 322 900 (+1100),



– танків – 5496 (+30),



– бойових броньованих машин – 10256 (+32),

- артилерійських систем – 7833 (+31),

- РСЗВ – 904 (+2),

- засобів ППО – 595 (+4),

- літаків – 323,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5800 (+1),

- крилатих ракет – 1564,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10230 (+32),

- спеціальної техніки – 1108 (+1).

19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, як зомбі, але ця тактика дає результати через кількісну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зазначили військові.

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