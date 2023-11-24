Армия России потеряла 1100 человек, почти 100 единиц техники и более 30 артсистем — сводка
24.11.2023, 07:54
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российская армия потеряла 1100 человек, почти 100 единиц техники и более 30 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, на фронте произошло 64 боевых столкновения.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 322 900 (+1100),
— танков — 5496 (+30),
— боевых бронированных машин — 10256 (+32),
— артиллерийских систем — 7833 (+31),
— РСЗО — 904 (+2),
— средств ПВО — 595 (+4),
— самолетов — 323,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 5800 (+1),
— крылатых ракет — 1564,
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10230 (+32),
— специальной техники — 1108 (+1).
- 19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.
- 21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за количественного преимущества.
- 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.
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