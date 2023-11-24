Военнослужащие 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как выбили российских оккупантов с их позиций. Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.
Как отмечается в сообщении, штурмовая бригада, состоящая из пяти украинских военных, разбила оборону оккупанта, в составе которой находилось более 10 вражеских военных.
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"Впятером против более десятка оккупантов. Штурмовая группа 71 отдельной егерской бригады ДШВ разбила оборону врага, зачистила блиндаж и окопы противника", – говорится в сообщении.
В тот день "егерям-десантникам" удалось освободить еще несколько сотен метров украинской земли.
- 19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.
- 21 ноября WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за количественного преимущества.
- 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия к востоку от Новобахмутовки, к северу от Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.
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