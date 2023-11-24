Военнослужащие 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как выбили российских оккупантов с их позиций. Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается в сообщении, штурмовая бригада, состоящая из пяти украинских военных, разбила оборону оккупанта, в составе которой находилось более 10 вражеских военных.

Читайте также: Армия России потеряла 1100 человек, почти 100 единиц техники и более 30 артсистем – возведение

"Впятером против более десятка оккупантов. Штурмовая группа 71 отдельной егерской бригады ДШВ разбила оборону врага, зачистила блиндаж и окопы противника", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. 71 отдельная егерская бригада – подразделение, рожденное большой войной. Оно создано сразу после начала широкомасштабной интервенции российских оккупантов на нашу землю. С тех пор боевые отряды бригады охотятся за врагами на самых горячих участках фронта. Подразделения 71 бригады участвовали на начальном этапе наступательной операции в Харьковской области в сентябре 2022 года. В частности, 5-8 сентября ее бойцы форсировали Северский Донец и повели наступление на Балаклею по направлению населенного пункта Гусаровка. В октябре 2022 года воины бригады получили награды командующего ДШВ ВС Украины. 71 отдельная егерская бригада – подразделение, рожденное большой войной. Оно создано сразу после начала широкомасштабной интервенции российских оккупантов на нашу землю. С тех пор боевые отряды бригады охотятся за врагами на самых горячих участках фронта. Подразделения 71 бригады участвовали на начальном этапе наступательной операции в Харьковской области в сентябре 2022 года. В частности, 5-8 сентября ее бойцы форсировали Северский Донец и повели наступление на Балаклею по направлению населенного пункта Гусаровка. В октябре 2022 года воины бригады получили награды командующего ДШВ ВС Украины.

В тот день "егерям-десантникам" удалось освободить еще несколько сотен метров украинской земли.

19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за количественного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия к востоку от Новобахмутовки, к северу от Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери, отметили военные.

Читайте также: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Много техники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.