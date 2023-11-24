UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сталевий кордон" показал штурм под Сватовым: Взяли передовые позиции оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 15:18
photo_2023-11-24_14-51-10
Удар HIMARS вдребезги разбил командно-штабную машину россиян на Донбассе – видео ССО
Удар HIMARS вдребезги разбил командно-штабную машину россиян на Донбассе – видео ССО
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

Государственная пограничная служба опубликовала видео, как защитники из ее состава ведут штурм на Сватовском направлении.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении", – пишет ведомство.

На видео бойцы десантируются из бронемашины и ведут бой с российскими оккупантами. Защитник, снимающий видео, ведет огонь из одной из модификаций АК.

Впоследствии другой воин выносит из бронемашины ручной гранатомет (возможно, RGP-40) и стреляет из него – видно два взрыва.

  • 24 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в направлении Купянска отбиты три атаки в районе Синьковки.
  • Военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как выбили российских оккупантов с их позиций.
  • В сентябре третья штурмовая бригада опубликовала видео с налобной камеры, как происходила зачистка разрушенного села Андреевка от остатков разбитых на этом участке фронта российских войск.

Смотрите также: Авдеевский коксохим: ВСУ показали, как выглядит завод, спасли флаг "Шахтера" – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапограничникиштурмгвардия наступлениясталевий кордон

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 