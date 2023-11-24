Государственная пограничная служба опубликовала видео, как защитники из ее состава ведут штурм на Сватовском направлении.

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"Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении", – пишет ведомство.

На видео бойцы десантируются из бронемашины и ведут бой с российскими оккупантами. Защитник, снимающий видео, ведет огонь из одной из модификаций АК.

Впоследствии другой воин выносит из бронемашины ручной гранатомет (возможно, RGP-40) и стреляет из него – видно два взрыва.

24 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в направлении Купянска отбиты три атаки в районе Синьковки.

Военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как выбили российских оккупантов с их позиций.

В сентябре третья штурмовая бригада опубликовала видео с налобной камеры, как происходила зачистка разрушенного села Андреевка от остатков разбитых на этом участке фронта российских войск.

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