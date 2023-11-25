Ночью и утром 25 ноября страна-террорист РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed, обломки одного из них повредили детский сад в Киеве. Видео опубликовал народный депутат Роман Грищук.

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Детсад расположен в Соломенском районе столицы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что там разрушена крыша на площади 100 квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар тремя очагами на площади два квадратных метра.

На видео видна полуразрушенная стена и пробитая крыша, помещение садика изуродовано от удара.

Воспитательница, работавшая в этом помещении, плачет от увиденного.

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С ночи на 25 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА. Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

Минэнерго сообщило, что всего без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы, продолжаются работы по восстановлению. Вскоре свет вернули, написал ДТЭК.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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