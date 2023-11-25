Київ. Наслідки найбільшої російської атаки "шахедами" – фото рятувальників

Країна-терорист РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. У Києві були руйнування та займання унаслідок падіння уламків, врятовано двох заблокованих жінок. Фото з наслідками атаки по столиці публікують Київська міська військова адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
ДСНС пише, що попередньо падіння уламків зафіксували у Солом’янському та Дніпровському районах, рятувальники 15 разів виїжджали на виклики з ліквідації наслідків обстрілів:
→ у Солом'янському районі сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 метрів квадратних, була ліквідована пожежа трьома осередками на площі 2 кв. м. А за іншою адресою уламок впав біля п'ятиповерхівки, через вибухову хвилю пошкоджено чотири автомобілі та вибиті вікна. На другому поверсі врятували двох жінок, які були заблоковані у квартирі.
→ у Дніпровському районі уламок впав на сходову клітину 27-поверхового житлового будинку, також пошкоджено технічний поверх.
За іншими адресами допомога не надавалася, на місці подій працювали 81 рятувальник та 17 одиниць техніки, підсумовує відомство.
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