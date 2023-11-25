Київ. Наслідки найбільшої російської атаки "шахедами" – фото рятувальників

Країна-терорист РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. У Києві були руйнування та займання унаслідок падіння уламків, врятовано двох заблокованих жінок. Фото з наслідками атаки по столиці публікують Київська міська військова адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ДСНС пише, що попередньо падіння уламків зафіксували у Солом’янському та Дніпровському районах, рятувальники 15 разів виїжджали на виклики з ліквідації наслідків обстрілів:

→ у Солом'янському районі сталося руйнування даху дитячого садку на площі 100 метрів квадратних, була ліквідована пожежа трьома осередками на площі 2 кв. м. А за іншою адресою уламок впав біля п'ятиповерхівки, через вибухову хвилю пошкоджено чотири автомобілі та вибиті вікна. На другому поверсі врятували двох жінок, які були заблоковані у квартирі.

→ у Дніпровському районі уламок впав на сходову клітину 27-поверхового житлового будинку, також пошкоджено технічний поверх.

За іншими адресами допомога не надавалася, на місці подій працювали 81 рятувальник та 17 одиниць техніки, підсумовує відомство.

З ночі на 25 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА. Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Міненерго повідомило, що загалом без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

Читайте також: Повітряні сили ЗСУ: Знищили всі три дрони Shahed, якими Росія атакувала вночі