UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
25.11.2023, 10:00

Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей

Цей матеріал також доступний українською
1 / 16
Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей
Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей
Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателейКиев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей

Страна-террорист РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В Киеве были разрушения и возгорания в результате падения обломков, спасены две заблокированные женщины. Фото с последствиями атаки по столице публикуют Киевская городская военная администрация и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС пишет, что предварительно падение обломков зафиксировали в Соломенском и Днепровском районах, спасатели 15 раз выезжали на вызовы по ликвидации последствий обстрелов:

в Соломенском районе произошло разрушение крыши детского сада на площади 100 метров квадратных, был ликвидирован пожар тремя очагами на площади 2 кв. м. А по другому адресу обломок упал около пятиэтажки, из-за взрывной волны повреждены четыре автомобиля и выбиты окна. На втором этаже спасли двух женщин, заблокированных в квартире.

в Днепровском районе обломок упал на лестничную клетку 27-этажного жилого дома, также поврежден технический этаж.

По другим адресам помощь не предоставлялась, на месте событий работали 81 спасатель и 17 единиц техники, заключает ведомство.

  • С ночи на 25 ноября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА. Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
  • Минэнерго сообщило, что всего без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы, продолжаются работы по восстановлению.
  • Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 71 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

Читайте также: Воздушные силы ВСУ: Уничтожили все три дрона Shahed, которыми Россия атаковала ночью

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, киев, дрон, ГСЧС, спасатели, Shahed, шахед
Популярные фото
Киев. Последствия самой большой российской атаки &quot;шахедами&quot; &ndash; фото спасателей
Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей
Материалы по теме
Россияне выпустили рекордное количество &quot;шахедов&quot; за всю войну &ndash; сбито 71 из 75
Политика Россияне выпустили рекордное количество "шахедов" за всю войну – сбито 71 из 75
Киев. Атака &quot;шахедами&quot;, по районам есть падение обломков, разрушения и пострадавшие
Политика Киев. Атака "шахедами", по районам есть падение обломков, разрушения и пострадавшие
Популярное
фото/видео
Киев. Последствия самой большой российской атаки &quot;шахедами&quot; &ndash; фото спасателей
Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей
Зеленский в Киеве встретился с президентом Латвии Ринкевичсом &ndash; видео
Зеленский в Киеве встретился с президентом Латвии Ринкевичсом – видео 24.11.23, 18:43
В Дублине мужчина с ножом напал на детей. Произошли беспорядки, город в огне &ndash; видео
В Дублине мужчина с ножом напал на детей. Произошли беспорядки, город в огне – видео 24.11.23, 16:50
&quot;Сталевий кордон&quot; показал штурм под Сватовым: Взяли передовые позиции оккупантов &ndash; видео
"Сталевий кордон" показал штурм под Сватовым: Взяли передовые позиции оккупантов – видео 24.11.23, 15:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 