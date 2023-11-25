Киев. Последствия самой большой российской атаки "шахедами" – фото спасателей

Страна-террорист РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. В Киеве были разрушения и возгорания в результате падения обломков, спасены две заблокированные женщины. Фото с последствиями атаки по столице публикуют Киевская городская военная администрация и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС пишет, что предварительно падение обломков зафиксировали в Соломенском и Днепровском районах, спасатели 15 раз выезжали на вызовы по ликвидации последствий обстрелов:
→ в Соломенском районе произошло разрушение крыши детского сада на площади 100 метров квадратных, был ликвидирован пожар тремя очагами на площади 2 кв. м. А по другому адресу обломок упал около пятиэтажки, из-за взрывной волны повреждены четыре автомобиля и выбиты окна. На втором этаже спасли двух женщин, заблокированных в квартире.
→ в Днепровском районе обломок упал на лестничную клетку 27-этажного жилого дома, также поврежден технический этаж.
По другим адресам помощь не предоставлялась, на месте событий работали 81 спасатель и 17 единиц техники, заключает ведомство.
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