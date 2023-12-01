Есть три вещи для защиты энергетики Украины. Нужно дополнительное финансирование – Кирби

Представитель Белого дома заявил, что Украина нуждается в усилении средств ПВО, укреплении энергетической инфраструктуры и резервного оборудования

Джон Кирби (Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany Chase)

Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил на брифинге, что США работают в трех направлениях, чтобы сохранить украинскую энергетическую инфраструктуру этой зимой. В то же время, для этого Конгресс должен принять дополнительное финансирование.

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Он напомнил, что в прошлом году Россия начала разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру и "лишать украинцев доступа к теплу и электроэнергии в самое холодное время года".

"Приближаясь к очередной зиме, мы ожидаем, что Россия вернется к этой жестокой тактике и снова попытается продолжить кампанию по уничтожению критически важной энергетической инфраструктуры Украины. В течение многих месяцев мы активно работали с нашими украинскими партнерами, чтобы подготовиться к этой непредвиденной ситуации", – сказал Кирби.

Для того чтобы противостоять российской агрессии на украинскую энергетику, США работают в трех направлениях:

→ укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы она могла сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру. В частности, отметил Кирби, в последних пакетах помощи США предоставили Украине батареи Patriot, системы ПВО HAWK и Avenger для противодействия беспилотным авиационным системам и другие критические средства ПВО.

→ укрепление критической энергетической инфраструктуры Украины. По словам Кирби, США предоставили защитное оборудование, в том числе сетки, арматуру и барьеры Hesco, чтобы уберечь критическую инфраструктуру. А эксперты американских Минобороны и Минэнергетики консультируют украинских чиновников по поводу того, как использовать это оборудование наиболее эффективно.

→ Резервное оборудование и запасы. Американские союзники предоставляют Украине высоковольтные автотрансформаторы, промышленные газовые генераторы и мобильное автономное оборудование, которое позволит повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии, если Россия нанесет разрушительные удары, заявил представитель Белого дома.

В то же время Кирби отметил, чтобы США продолжали обеспечивать Украину средствами ПВО, защитным оборудованием и резервными запасами, которые ей нужны, Конгресс должен принять дополнительное финансирование.

Он в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее принять дополнительный пакет финансирования, включающий помощь Украине, Израилю и расходы на Индо-Тихоокеанский регион и безопасность границ США.

"Мы не взяли эти цифры с воздуха. Нам нужно это финансирование. Мы продолжаем призывать Конгресс как можно быстрее принять это дополнение", – резюмировал Кирби.

27 ноября 2023 года тепловая электростанция ДТЭК снова попала под обстрел. Это уже пятый случай через месяц.

28 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовки к усилению атак россиян на украинские города.

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