Генсек НАТО: Потрібно готуватися до посилення атак на міста України. РФ зазнає серйозних втрат
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність підготовки до посилення атак росіян на українські міста. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі.
"І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни – члени НАТО й надалі підтримували Україну", – заявив Столтенберг.
Він зазначив, що Сили оборони завдають росіянам серйозних втрат у наступі та відвоювали вже 50% окупованих територій.
"Це велика перемога для України. Росія слабша в політичному, економічному та військовому відношенні, ніж до війни", – сказав чиновник.
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