Генсек НАТО: Нужно готовиться к усилению атак на города Украины. РФ несет серьезные потери

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовки к усилению атак россиян на украинские города

Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовки к усилению атак россиян на украинские города. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

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По его словам, союзники рассмотрят ситуацию в Украине, где идут интенсивные бои вдоль всей линии фронта.

"И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны-члены НАТО и дальше поддерживали Украину", — заявил Столтенберг.

Он отметил, что Силы обороны наносят россиянам серьезные потери в наступлении и отвоевали уже 50% оккупированных территорий.

"Это большая победа для Украины. Россия слабее в политическом, экономическом и военном отношении, чем до войны", — сказал чиновник.

Утром 28 ноября Россия ударила "Искандером" по Запорожью. Прилет по предприятию, есть разрушения.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

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