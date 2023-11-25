Президент Латвии пол ночи просидел в укрытии в Киеве. После – призвал усилить ПВО Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве заявил, что западные союзники должны усилить украинскую противовоздушную оборону. Это заявление прозвучало после того, как Ринкевичс стал свидетелем массированной дроновой атаки России на Украину и шесть часов просидел в бомбоубежище.

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"Мы сегодня стали свидетелями наибольшей атаки россиянами с использованием дронов по Киеву. У меня была возможность шесть часов находиться в укрытии. А рядом со мной находилась премьер Литвы", – сказал латвийский президент.

По его словам, обстреливая Украину в ночь на 25 ноября Россия не достигла своей цели, но эта атака показала, что западные союзники должны делать "все возможное, чтобы обеспечить Украину большим количеством средств ПВО, боеприпасов и военной техники".

Ночью страна-агрессор бросила на Украину 75 российско-иранских ударных дронов типа Shahed, Силы противовоздушной обороны сбили 71 из них.

С ночи на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивают беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщил глава КМВА.

Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

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