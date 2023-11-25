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Президент Латвії пів ночі просидів в укритті у Києві. Після – закликав посилити ППО України

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 16:24
Президент Латвії пів ночі просидів в укритті у Києві. Після – закликав посилити ППО України - Фото
Едгарс Рінкевичс (Скриншот з відео)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції Grain from Ukraine у Києві заявив, що західні союзники мають посилити українську протиповітряну оборону. Ця заява пролунала після того, як Рінкевичс став свідком наймасованішої дронової атаки Росії на Україну і шість годин просидів у бомбосховищі.

"Ми сьогодні стали свідками найбільшої атаки росіянами з використанням дронів по Києву. Я мав нагоду шість годин перебувати в укритті. А поряд зі мною перебувала прем’єрка Литви", – сказав латвійський президент.

За його словами, обстрілюючи Україну в ніч проти 25 листопада Росія не досягла своєї мети, але ця атака показала, що західні союзники мають робити "все можливе, щоб забезпечити Україну більшою кількістю засобів ППО, боєприпасів та військової техніки".

Вночі країна-агресор кинула на Україну 75 російсько-іранських ударних дронів типу Shahed, Сили протиповітряної оборони збили 71 з них.

  • З ночі на 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава КМВА.
  • Посадовець поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

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Мілана Головань
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