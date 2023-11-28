Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия не раскрываются

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 28 ноября

Кривий Ріг kryvyi-rih-future.com.ua

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 28 ноября. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, одна ракета прилетела в Кривой Рог.



Все детали устанавливаются.

Также в области россияне ударили из артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района.

Ночью командование Воздушных сил писало об угрозе удара баллистическими, а также авиационными ракетами.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

Президент Латвии полночи просидел в укрытии в Киеве. После – призвал усилить ПВО Украины.

Смотрите также: Видео из детского сада в Киеве, в который попали обломки российского "шахеда"