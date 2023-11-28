Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия не раскрываются
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в ночь на 28 ноября. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его словам, одна ракета прилетела в Кривой Рог.
Все детали устанавливаются.
Также в области россияне ударили из артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района.
Ночью командование Воздушных сил писало об угрозе удара баллистическими, а также авиационными ракетами.
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