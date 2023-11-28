Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки не розкриваються

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу в ніч проти 28 листопада

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу в ніч проти 28 листопада. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, одна ракета прилетіла у Кривий Ріг.



Усі деталі встановлюються.

Також в області росіяни вдарили з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Вночі командування Повітряних сил писало про загрозу удару балістичними та авіаційними ракетами.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Чиновник поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Президент Латвії пів ночі просидів в укритті в Києві. Після – закликав посилити ППО України.

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