В Запорожье прогремел взрыв. Была угроза удара баллистическими ракетами
В Запорожье утром 28 ноября прогремел взрыв, военные предупреждали об угрозе удара баллистикой. О звуке взрыва сообщило Суспильне.
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Звук взрыва был слышен около 08:53.
В командовании Воздушных сил писали об угрозе применения баллистического вооружения.
О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.
Местные власти еще никак не комментировали ситуацию.
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- Президент Латвии полночи просидел в укрытии в Киеве. После – призвал усилить ПВО Украины.
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