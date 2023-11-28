В Запорожье прогремел взрыв. Была угроза удара баллистическими ракетами
Запорожье с дрона (скриншот)

В Запорожье утром 28 ноября прогремел взрыв, военные предупреждали об угрозе удара баллистикой. О звуке взрыва сообщило Суспильне.

Звук взрыва был слышен около 08:53.
В командовании Воздушных сил писали об угрозе применения баллистического вооружения.
О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.
Местные власти еще никак не комментировали ситуацию.
  • В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.
  • Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
  • Президент Латвии полночи просидел в укрытии в Киеве. После – призвал усилить ПВО Украины. 

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