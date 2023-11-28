Росія вдарила "Іскандером" по Запоріжжю. Приліт по підприємству, є руйнування
У Запоріжжі вранці 28 листопада пролунав вибух, військові попереджали про загрозу удару балістикою. Про звук вибуху повідомило Суспільне.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Звук вибуху було чутно близько 08:53.
У командуванні Повітряних сил писали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.
Місцева влада ще ніяк не коментувала ситуацію.
ОНОВЛЕНО о 10:18. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що ворог вдарив по промисловому підприємству в одному із районів міста. Попередньо били балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Відомо про одну легко поранену людину, вибухова хвиля пошкоджено магазин.
- У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.
- Чиновник поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
- Президент Латвії пів ночі просидів в укритті в Києві. Після – закликав посилити ППО України.
Читайте також: Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки не розкриваються