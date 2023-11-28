Росія вдарила "Іскандером" по Запоріжжю. Приліт по підприємству, є руйнування

У Запоріжжі вранці 28 листопада пролунав вибух, військові попереджали про загрозу удару балістикою

У Запоріжжі вранці 28 листопада пролунав вибух, військові попереджали про загрозу удару балістикою. Про звук вибуху повідомило Суспільне.

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Звук вибуху було чутно близько 08:53.

У командуванні Повітряних сил писали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.

Місцева влада ще ніяк не коментувала ситуацію.

ОНОВЛЕНО о 10:18. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко . Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив , що ворог вдарив по промисловому підприємству в одному із районів міста. Попередньо били балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Відомо про одну легко поранену людину, вибухова хвиля пошкоджено магазин.