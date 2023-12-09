Республіканці проти допомоги Україні через тиск Трампа та журналіста Карлсона – конгресмен

Брендан Бойл зазначає, що цей тиск спрацьовує на республіканців у Конгресі, оскільки ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори

Брендан Бойл (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки, що колишній президент США Дональд Трамп і окремі журналісти правих ЗМІ, наприклад, Такер Карлсон з Fox News, тиснуть на республіканців, щоб ті голосували проти допомоги Україні.

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"Найбільший виклик сьогодні полягає в тому, що колишній президент Дональд Трамп і деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців в Конгресі, щоб вони голосували проти фінансування України. Ось від чого найбільша затримка", – сказав він.

За словами Бойла, з-поміж цих журналістів й "улюбленець" Трампа Карлсон. Нещодавно експрезидент США заявляв, що навіть висунув би його на посаду віцепрезидента.

Демократ зазначає, що цей тиск спрацьовує на республіканців у Конгресі, оскільки ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори через гучні голоси правих, які відверто агітують проти України.

На думку Бойла, жодні візити європейських та українських союзників не можуть переконати республіканців-конгресменів "вчинити правильно".

"Будь-хто за межами США мало що може зробити, щоб переконати моїх колег вчинити правильно. Думаю, що з цим викликом члени Конгресу лише самі можуть впоратися", – сказав Бойл.

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, серед іншого й за допомогою машин для голосування – за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News. Українському глядачеві він став відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна , а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Він є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції та образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником й українофобом".

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

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