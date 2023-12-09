Республиканцы против помощи Украине из-за Трампа и журналиста Карлсона – конгрессмен

Брендан Бойл отмечает, что это давление срабатывает на республиканцев в Конгрессе, поскольку боятся проиграть следующие внутрипартийные выборы

Брендан Бойл (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл заявил в интервью журналистам Голоса Америки, что бывший президент США Дональд Трамп и отдельные журналисты правых СМИ, например, Такер Карлсон из Fox News, давят на республиканцев, чтобы те голосовали против помощи Украине.

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"Наибольший вызов сегодня состоит в том, что бывший президент Дональд Трамп и некоторые правые СМИ в США оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они голосовали против финансирования Украины. Вот от чего самая большая задержка", – сказал он.

По словам Бойла, среди этих журналистов и "любимец" Трампа Карлсон. Недавно экс-президент США заявлял, что даже выдвинул бы его на должность вице-президента.

Демократ отмечает, что это давление срабатывает на республиканцев в Конгрессе, поскольку те боятся проиграть следующие внутрипартийные выборы из-за громких голосов правых, откровенно агитирующих против Украины.

По мнению Бойла, никакие визиты европейских и украинских союзников не могут убедить республиканцев-конгрессменов "поступить правильно".

"Любая за пределами США мало что может сделать, чтобы убедить моих коллег поступить правильно. Думаю, что с этим вызовом члены Конгресса только сами могут справиться", – сказал Бойл.

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, среди прочего и с помощью машин для голосования – за эту клевету она была уволена с канала Fox News. Украинскому зрителю он мог стать известным после начала великой войны РФ против Украины, когда регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина , а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Он является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.

В июне 2023 года Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "подлецом и украинофобом".

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать великую войну против Украины.

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